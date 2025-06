Cruzeiro do Sul sedia VI Conferência Regional do Juruá dos Direitos da Pessoa Idosa

Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, Cruzeiro do Sul sediou, nesta quarta-feira (18), no auditório do Sest/Senat, a VI Conferência Regional do Juruá dos Direitos da Pessoa Idosa.

O evento reuniu representantes de diversos municípios da região, como Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, além de idosos, lideranças comunitárias e autoridades locais.

O objetivo central da conferência foi debater os desafios do envelhecimento da população brasileira no século XXI, além de promover a participação social e propor ações concretas para a defesa dos direitos da pessoa idosa.

Na abertura do evento o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, destacou a importância do município sediar um evento desse porte.

“Hoje é um momento importante de debater, de ouvir e também de apresentar o que o município já vem fazendo. Reunir as pessoas idosas, ouvir suas dificuldades e trabalhar junto com elas na construção de políticas públicas é fundamental. Essa discussão vai fazer parte do nosso programa de governo para garantir dias melhores aos nossos idosos, que são responsáveis por construir a nossa história”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Assistência Social, Milca Santos, também reforçou a importância da escuta ativa e da construção coletiva de propostas.

“É com grande alegria e senso de responsabilidade que participamos da abertura desta conferência. Este é um momento histórico de reflexão e construção de políticas que efetivem, de fato, os direitos da pessoa idosa”, disse.

A programação da conferência incluiu palestras, mesas de discussão e grupos de trabalho voltados para a construção de propostas que serão levadas à etapa estadual.

Entre os principais pontos debatidos estavam a promoção de uma velhice digna e saudável, o fortalecimento da rede de proteção à pessoa idosa, a criação de fundos municipais de amparo financeiro e a garantia de acesso a serviços de saúde, educação, trabalho e lazer.

A idosa Maria de Fátima Bernardo de Souza, que frequenta o Centro de Convivência do Idoso de Cruzeiro do Sul,compartilhou sua experiência e falou que o evento é importante para que todos possam ser ouvidos.

“Para mim, esse momento tem muita importância. Eu gosto muito das atividades que são feitas para nós, e participar de uma conferência como essa, onde a gente é ouvido, é muito gratificante”, disse emocionada.

Outra voz importante foi a de Celene Lourenço, integrante do Conselho da Pastoral do Idoso de Cruzeiro do Sul.

“Essa conferência é um momento ímpar. Vai nos orientar e abrir nossos horizontes. Muitos idosos não conhecem seus direitos, e aqui temos a chance de aprender, reivindicar e buscar melhorias”, destacou.

A vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Kelly Pessoa, também participou do evento, e também representando o Governo do Estado. Ela ressaltou o esforço de diagnóstico que vem sendo feito nos municípios da regional.

“Viemos há dois meses atrás visitar as cidades para entender como estão sendo implementadas as políticas municipais. Nosso lema é cuidar de pessoas. E cuidar da pessoa idosa significa criar políticas inclusivas, ouvir, e garantir que seus direitos sejam efetivados”, afirmou.

A conferência será encerrada com a elaboração de propostas que seguem para a Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, onde serão debatidas em âmbito mais amplo.