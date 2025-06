cuidadora-contrata-atirador-de-aluguel-para-matar-filho-da-patroa

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nessa segunda-feira (16/6), uma cuidadora que tentou matar o filho da patroa, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a corporação, a mulher contratou um matador de aluguel para assassiná-lo, após ele descobrir maus-tratos contra a mãe.

O filho descobriu que a mãe apresentava feridas e estava sendo maltratada. Ele registrou uma queixa por maus-tratos contra a cuidadora, que, ao tomar conhecimento do registro policial, contratou um atirador de aluguel.

A cuidadora revelou toda a trama a outra profissional contratada para ajudar nos cuidados à mulher nos fins de semana. Segundo a polícia, essa profissional ficou assustada e procurou a delegacia para denunciar o caso.

Os policiais foram até a residência da autora, onde apreenderam cinco aparelhos celulares, televisores de última geração, eletrodomésticos e o cartão de crédito da patroa.

As investigações apontaram, ainda, que a “autora já vinha subtraindo recursos financeiros da patroa há um tempo e que todos os produtos foram comprados com o seu dinheiro”.

Os policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra a autora do crime. Ela responderá pelo crime de tentativa de homicídio.