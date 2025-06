“Da Amazônia para as passarelas: estilista acreana formada pela Belas Artes lança coleção “Nativos Ancestrais” em Rio Branco. Confira tudo na coluna da Kelly Kley

MODA COM RAÍZES E PROPÓSITO

No último sábado (31) o Museu dos Povos Acreanos foi palco de um desfile que uniu arte, ancestralidade e consciência ambiental. A estilista acreana Dhey Modara lançou sua nova coleção, “Nativos Ancestrais”, reforçando seu papel como pioneira da moda ecológica no Brasil.

Bacharel em Design de Moda pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, Dhey iniciou sua trajetória na moda sustentável com um TCC inspirado em Chico Mendes, nosso eterno patrono do meio ambiente.

A coleção apresentada reúne peças ecológicas e emborrachadas, criadas com técnicas de upcycling, que ressignificam materiais descartados, dando origem a criações únicas. Alinhado ao conceito de slow fashion, o trabalho valoriza qualidade, durabilidade e a responsabilidade socioambiental.

Com “Nativos Ancestrais”, Dhey Modara traduz em moda a força das raízes amazônicas e o compromisso com um futuro mais consciente.

SUCESSO NO RIO

A talentosa cantora acreana Camile Castro brilhou no palco do La Vinícola Tijuca, no Rio de Janeiro, com um show memorável de casa cheia! Os ingressos esgotados confirmam o prestígio da artista, que encantou o público com sua voz marcante e presença cativante. Foi uma noite de muita música, emoção e aplausos calorosos, mais um grande passo na promissora carreira de Camile.

Emerson Costa celebra nova idade com muita alegria e carinho dos amigos e familiares

O advogado dos famosos, Emerson Costa, celebrou mais um ano de vida na última segunda-feira, 02, cercado de boas energias, homenagens e demonstrações de afeto. Conhecido pelo sorriso fácil, generosidade e pela energia contagiante, Emerson recebeu inúmeras felicitações e comemorou a data em clima de festa. A coluna deseja os mais sinceros parabéns e uma nova etapa repleta de realizações, saúde e sucesso!

Beleza e Elegância no Miss Grand Acre 2025

Na última sexta-feira (30), o glamour tomou conta do Nobile Hotel com a realização da 3ª edição do Miss Grand Acre, um dos eventos mais aguardados do cenário da beleza no estado. Sob a produção impecável da coordenadora Meyre Manaus, a noite foi marcada por sofisticação, charme e muito brilho.

A grande escolhida da noite, por aclamação, foi a deslumbrante Guilheny Abramamoski, de 23 anos. Medindo 1,70m de altura, Guilheny é formada em Gestão de Recursos Humanos, atua como modelo e também se destaca como influencer nas redes sociais.

Com carisma, elegância e presença marcante, Guilheny agora carrega a faixa de Miss Grand Acre e terá a responsabilidade de representar o estado no concurso nacional.

Aniversário Surpresa de Zufran Correia

No dia 27 de maio, os holofotes se voltaram para a artista plástica Zufran Correia, que foi surpreendida com uma comemoração especial preparada com muito carinho por amigos e familiares. O clima era de alegria, gratidão e afeto, reflexo do quanto Zufran é querida por todos ao seu redor.

A coluna registra os mais sinceros parabéns à aniversariante, desejando que sua sensibilidade artística e seu coração generoso continuem inspirando a todos. Que venham muitos anos de vida, luz e conquistas!

Declare seu amor com cuidado e beleza!

O Dia dos Namorados está chegando e a Estetic Face preparou combos imperdíveis para você surpreender quem ama com carinho e autoestima! Que tal presentear com experiências que valorizam o bem-estar e a beleza de quem faz seu coração bater mais forte?

São pacotes especiais com procedimentos queridinhos, pensados para casais apaixonados ou para quem quer aproveitar a data para se cuidar também. Afinal, o amor-próprio também merece presente, não é?

Garanta já o seu combo e celebre o amor em sua melhor forma!

Para mais informações, entre em contato com a Estetic Face e confira todas as opções.

68 99600-2514

VIVA A RAY SALDANHA

No último dia 31 de maio, as celebrações foram para uma mulher muito especial na minha vida: minha querida tia Ray Saldanha. Uma pessoa linda por fora, mas ainda mais encantadora por dentro, com um coração generoso e um cuidado acolhedor com todos à sua volta.

Lembro com carinho dos momentos da minha infância e adolescência ao lado dela. Quando eu era pequena, ela morou conosco, e que sorte a minha! Depois que se casou, adorava visitá-la. Era sempre uma alegria tomar aquele suquinho em pó que eu achava o melhor do mundo (hoje já nem tomo mais, mas a lembrança ficou com gosto de infância e afeto).

Tudo isso para dizer o quanto ela é especial. Tia Ray, você é luz na vida de quem tem o privilégio de te conhecer. Parabéns pelo seu dia! Que a vida continue te presenteando com saúde, amor e felicidade.

Make B. relança linha icônica Urban Ballet em edição limitada

A sofisticação do ballet clássico se encontra com a ousadia urbana no aguardado retorno da linha Urban Ballet, da Make B., marca de maquiagem do Boticário reconhecida por unir tecnologia e alta performance. Lançada originalmente em 2016, a coleção conquistou o coração das apaixonadas por beleza e agora ressurge em edição limitada, ainda mais elegante e moderna.

Inspirada na leveza e na delicadeza do universo do ballet, a linha traz um toque contemporâneo que reflete a força e a personalidade da mulher atual. Com embalagens refinadas e fórmulas aprimoradas, Urban Ballet reforça a nova visão da marca: beleza com atitude e sofisticação em cada detalhe.

É o encontro perfeito entre arte, estilo e inovação, um verdadeiro espetáculo no nécessaire.

Celebração da vida: Francisca Bezerra festeja 79 anos cercada de amor e boas lembranças

O domingo, 1º de junho, foi de festa no sítio da família Bezerra, onde a estimada matriarca Francisca Bezerra celebrou seus 79 anos de vida em grande estilo, rodeada por filhas, netos, bisnetos e amigos.

A comemoração, repleta de carinho e emoção, reuniu familiares vindos de diversas cidades do Acre para homenagear essa mulher admirável, que é sinônimo de força, ternura e união.

Na foto, a aniversariante aparece ao lado das filhas Nely, Antônia, Maria de Jesus, Fransquinha e da neta Marlene Aguiar, que representou com muito carinho a mãe Marly.

Um dia de gratidão e memórias afetivas, como merecem os grandes corações que atravessam o tempo com sabedoria e generosidade.

Dia dos Namorados com Sylvia Montenegro: uma experiência inesquecível!

Quando o assunto é bom gosto e excelência, o nome dela é sempre lembrado: Sylvia Montenegro! A chefe que encanta a todos com seu talento da criação do cardápio às ornamentações impecáveis, prepara uma noite especial para celebrar o Dia dos Namorados em seu espaço exclusivo.

O jantar contará com um menu sofisticado, assinado por ninguém menos que Sylvia Montenegro, além de uma carta de vinhos selecionada com todo cuidado.

Para embalar a noite, músicas românticas e um clima intimista, perfeito para celebrar o amor.

Garanta já sua reserva e não fique de fora dessa experiência gastronômica única! Um ambiente acolhedor, ideal para os casais apaixonados que desejam brindar ao amor com charme e sabor.