Da aula ao set: como a Bela07 forma talentos criativos em Brasília

Em um setor em constante evolução como o audiovisual, estar preparado vai além de dominar técnicas: é preciso vivência, conexão e troca. Com esse espírito, nasce a Bela07, escola criada pela produtora brasiliense CRIAmov, com o objetivo de aproximar o ensino técnico e criativo do dia a dia das produções profissionais.

Hoje, a CRIAmov é uma referência nacional no mercado de eventos de grande porte, operando em diversas regiões do país. E, desde o primeiro dia, a produtora cultivou um viés de capacitação. Inicialmente, a equipe compartilhava seu conhecimento e formava novos filmmakers de maneira informal, por meio de workshops e “treinos abertos”; com o passar dos anos, porém, a necessidade de profissionalizar essa frente se tornou evidente, culminando na fundação da Bela07.

Ensino que forma e transforma

A Bela07 vai muito além de uma escola de audiovisual; ela é um catalisador de sonhos e um ponto de virada na carreira de muitos talentos. A escola se propõe a ser um “celeiro de conhecimento”, trazendo não apenas a expertise da CRIAmov, mas também renomados profissionais do mercado nacional, como o fotógrafo Fernando Schlepfer, a diretora Bruna Arcangelo, a diretora de arte Sarah Noda e a jornalista Stephanie Alves, para ministrar cursos e workshops em Brasília.

“Tentamos trazer pessoas que são referência no mercado, mas que também tenham alinhadas essas expectativas no segmento criativo, que tem muita coisa boa para ensinar”, explica Rayssa Vieira, produtora da Bela07.

Mais do que capacitar, a Bela07 também conecta, pois cria um ambiente onde pessoas com a mesma paixão podem trocar experiências e fazer acontecer, impulsionando a formação de novos profissionais no mercado audiovisual. Prova disso é que a escola já formou mais de 180 alunos.

A equipe da escola visa ser referência em transmitir o que eles têm de melhor. “Nosso objetivo é ocupar esse lugar de confiança em que saberemos que um aluno nosso vai sair cheio de conhecimento e confiança para crescer na carreira e alcançar novos voos”, complementa Rayssa.

Sala da CRIAmov/Bela07

Parede de crachás da equipe da CRIAmov para os eventos que cobriram

Bela07, braço educacional da Cria

A produtora se destaca por sua capacidade de entregar projetos de grande porte

Da sala de aula para os bastidores dos maiores shows

Marina Teles, estudante de cinema, e Gabriel Honda, publicitário e filmmaker da CRIAmov, são exemplos vivos do impacto transformador da Bela07.

Para Marina, os cursos de documentário com Bruna Arcangelo e color grading com Oliver Zort foram essenciais. “Foi um divisor de águas. Abriu um caminho muito grande dentro da minha cabeça”, relata a estudante, destacando a oportunidade de aprofundar-se em áreas específicas que a faculdade não consegue oferecer.

Gabriel Honda reforça a importância da Bela07 para sua entrada no universo audiovisual. “Foi o que me abriu as portas, tanto para esse mundo quanto para a CRIAmov”, afirma. Ele destaca ainda a diversidade de cursos oferecidos, como o de direção de arte, com Sarah Noda. “A possibilidade de ter contato com tantas áreas é o grande diferencial da escola”, completa.

Ambos enfatizam a importância de uma iniciativa como a Bela07 em Brasília, que vai além do eixo Rio-São Paulo.

“Ter esse deslocamento de eixo para cá é muito legal, porque mostra que em Brasília também tem uma cena muito forte”, comenta Gabriel, enaltecendo a visibilidade que o empreendimento traz para talentos fora dos grandes centros.

Gabriel Honda, Gabriel Nakanishi e Marina Teles

A Bela07 vai muito além de uma escola de audiovisual; ela é um catalisador de sonhos e um ponto de virada na carreira de muitos talentos

Equipe da CRIAmov

Aprender com quem vive: torne-se aluno da Bela07

Para Gabriel Nakanishi, fundador da CRIAmov, a Bela07 possibilita a renovação e a continuidade do mercado criativo local. “A gente nunca quis ser a melhor produtora do Brasil, mas agregar ao que os outros eixos já fazem. A Bela07 é parte disso: formar gente boa, aqui na capital.”

A estrutura, que tem pegada intimista, com turmas reduzidas de até 30 alunos e atenção individualizada, garante que o conhecimento seja transmitido com cuidado. E mais: há um esforço constante para tornar a formação mais acessível, mesmo com os altos custos envolvidos em cada curso.

Quem está fora de Brasília pode se inscrever em cursos e workshops como ouvinte. Por cerca de 1/5 do valor do curso presencial, é possível assistir às aulas ao vivo on-line e também receber certificado. “A experiência presencial é completa, com troca, dúvidas, conversa de corredor… Mas a vaga de ouvinte permite que mais pessoas tenham acesso”, explica Gabriel Nakanishi.

“Estamos sempre disponíveis por aqui para receber cada vez mais pessoas que queiram dividir esse pensamento da Bela07 com a gente!”, convida Rayssa Vieira.

Acompanhe a agenda de cursos da Bela07 e faça parte dessa nova geração que transforma a criatividade em carreira.

