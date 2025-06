Da prisão à fama: 6 artistas que já foram presos e você não sabia

A prisão e soltura de MC Poze do Rodo dominaram os noticiários ao longo dos últimos dias. O cantor, acusado de apologia ao crime e de envolvimento com o tráfico de drogas, foi preso em 29 de maio e solto cinco dias depois. A saída dele do Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio, foi marcada por comemorações e confusão.

Apesar do caráter incomum do episódio, o funkeiro não é o único famoso a ter conhecido a prisão. Ao longo dos últimos anos, nomes de destaque foram presos pelos mais diversos crimes. E é bem provável que você nem lembre ou mesmo saiba da maioria deles. A seguir, o portal LeoDias relembra alguns dos casos mais emblemáticos.

Bruno Mars Apontado como “Novo Rei do Pop” e queridinho do público brasileiro — com direito a 14 shows lotados no país em 2024, Bruno Mars já teve uma fama bem aquém. Em 2020, em meio ao sucesso de “Just The Way You Are”, ele passou por um baque: a prisão por posse de cocaína, em Las Vegas. O “Bruninho”, como ficou conhecido pelos fãs brasileiros, se declarou culpado e recebeu uma multa de US$ 2 mil (cerca de R$ 10 mil na cotação atual) e serviços comunitários.

Will Smith Outro astro norte-americano que conheceu a cadeia foi Will Smith. O cantor e ator foi preso em 1989 acusado de agressão agravada e conspiração criminosa. Segundo as autoridades, ele estaria envolvido no ataque contra o promotor musical William Hendricks, que sofreu fraturas e quase ficou cego após ser agredido pelo segurança do astro de “Um Maluco no Pedaço”. Embora tenha passado a noite na prisão, Smith se declarou inocente e as acusações foram posteriormente rejeitadas.

Rita Lee A Rainha do Rock foi presa em 1976 acusada de portar drogas dentro de sua casa, na Vila Mariana, em São Paulo. Ela afirmou que a maconha encontrada no local foi plantada pela polícia, já que tinha parado de fumar devido à gravidez. Na época, Rita estava grávida de três meses de seu primeiro filho, Beto Lee. A artista passou mais de um mês no presídio feminino do Hipódromo. “O perigo do aborto [espontâneo] era real. Nada foi feito”, disse ela, no livro “Rita Lee, uma autobiografia”. Ela foi julgada e condenada a um ano de prisão domiciliar.

Gilberto Gil

O cantor foi preso duas vezes durante a ditadura militar brasileira: em dezembro de 1968, após o Ato Institucional nº 5 (AI-5), por suposta incitação à rebeldia e por desrespeito à bandeira nacional e ao hino, assim como outros artistas da época, como Caetano Veloso. A segunda prisão, ainda no mesmo ano, foi por porte de maconha. No ano seguinte, Gilberto se exilou em Londres, capital da Inglaterra. Ele só retornou ao país em 1972. “O disco “Gilberto Gil” eternizou esse momento de sua biografia, com músicas em inglês que retratam as referências musicais adquiridas por Gil”, disse o perfil do veterano nas redes sociais.

Mano Brown O rapper foi preso por desacato à autoridade após tentar agredir policiais, em 2004. Na época, o artista não respeitou uma ordem de parada de policiais e acelerou o veículo, que gerou desconfiança pela baixa visibilidade dos vidros. Os agentes encontraram uma ponta de cigarro de maconha na roupa do músico. Ele pagou uma fiança de R$ 60 e foi liberado. Em 2014, Brown foi abordado por policiais na Avenida Carlos Caldeira Filho. Na ocasião, ele foi detido por desobediência, desacato e resistência, segundo a PM. Na época, o advogado Rafael Ornaghi, defensor do músico, afirmou que seu cliente foi “levemente agredido” durante a abordagem, além de ter discutido com os agentes.