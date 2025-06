Da Tailândia para o Brasil, galã de dorama celebra sucesso e comenta encontro exclusivo

O portal LeoDias conversou com Nattapol Diloknawarit, mais conhecido como Max Nattapol, sensação na Ásia e no Brasil com os doramas tailandeses. O galã de novelas está prestes a desembarcar pela primeira vez em nosso país, em agosto, para a alegria dos fãs. Estrela de produções renomadas como “Bad Romance”, “Together with Me”, “Bangkok Love Stories: Inocência” e “Manner of Death”, é um dos queridinhos da indústria BL (Boys Love), gênero de ficção sobre relacionamentos homoafetivos entre homens.

O encontro com fãs acontece no dia 17 de agosto, na Grande São Paulo, celebrando também o aniversário do artista, que completou 31 anos no dia 9 de junho. O fanmeeting, como é chamado o evento criado para aproximar o ídolo dos admiradores, já é um dos mais esperados do ano. Durante o bate-papo com a nossa reportagem, Max contou por que acredita que é tão amado pelos brasileiros que o acompanham: “Sinceramente, sou muito grato por pessoas do outro lado do mundo me conhecerem e me amarem. Uma amiga brasileira me disse uma vez que me admira por ser sincero. Talvez seja esse o motivo, né?”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Max Nattapol – Foto: Reprodução/Instagram Max Nattapol – Foto: Reprodução/Instagram Max Nattapol – Foto: Reprodução/Instagram Max Nattapol – Foto: Reprodução/Instagram Max Nattapol – Foto: Reprodução/Instagram Max Nattapol – Foto: Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

“Sempre fui honesto com meus fãs e dou o meu melhor em cada projeto, porque sei que eles me apoiam e esse é o presente mais precioso da minha vida”, completou a estrela que arranca suspiros mundialmente. O rótulo de bonitão também não pode passar batido e, em tom de descontração, Nattapol entregou como lida com o assédio e elogios: “Só percebi que as pessoas me viam como um galã depois que ‘Together With Me’ foi ao ar. Todo mundo adorou as cenas sem camisa! Desde então, toda vez que eu aparecia em um programa com o Tul (Pakorn), ele sussurrava: ‘Será que a gente devia tirar a camisa e provocar um pouquinho os fãs?’ (risos). Só tenho a agradecer pelo apoio de todos”.

Questionado sobre qual série em que atuou teve um significado marcante ou evento especial, Max revelou: “Tem que ser ‘Together With Me’. Essa série me trouxe até onde estou hoje. Me deu uma parceira para a vida toda, o Tul e os fãs no mundo todo. Também nos deu a chance de falar em nome da comunidade LGBTQIAPN+ na Tailândia, e agora o casamento igualitário finalmente é legal aqui”. Ansioso para pousar em nosso território, não escondeu a expectativa: “Eu adoraria visitar o Cristo Redentor! O Tul me disse que é de tirar o fôlego”.

“Também quero experimentar o churrasco, já que um amigo brasileiro me mostrou o lugar uma vez. O Brasil é um país que vejo na TV desde criança. Os tailandeses adoram futebol e o Brasil sempre foi um dos favoritos da Copa do Mundo. Estou muito feliz por finalmente visitar este lindo país, do outro lado do mundo!”, pontuou Diloknawarit. Por fim, defensor da comunidade queer e considerado referência no movimento, refletiu sobre a importância de estar envolvido na causa: “Ser uma voz para a comunidade LGBTQIAPN+ significa defender o amor, a dignidade e o direito de ser visto. Se o meu trabalho ajudar pelo menos uma pessoa a se sentir aceita, já valeu a pena”.

Os ingressos para o encontro com o famoso, que começará às 17h e será promovido pela Maw Produtora, já estão sendo vendidos na Shotgun, a partir de R$ 275. O ingresso mais simples inclui acesso à apresentação, cartão postal e ingresso colecionável. Há também experiências completas custando cerca de R$ 1.400, que oferecem entrada antecipada, acesso ao fansign, assentos reservados nas primeiras fileiras, foto individual com o astro tailandês, pôster autografado na hora, credencial exclusiva, caixa surpresa personalizada, hi-touch (momento de tocar na mão do ator) e um registro revelado e assinado pelo mesmo na hora.