Daiane dos Santos desabafa após críticas: “Não estou legal, tem gente que só quer ferir”

A ex-ginasta Daiane dos Santos, de 42 anos, usou suas redes sociais nesta terça-feira (18) para fazer um desabafo comovente sobre os ataques que vem recebendo desde sua participação no especial de 60 anos da TV Globo. A atleta se apresentou ao lado de outras ginastas renomadas, como Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira, em abril.

No vídeo publicado em seu Instagram, Daiane contou que os comentários maldosos mexeram com seu estado emocional. “O evento foi incrível, amei estar com as meninas, amei me apresentar com elas. Mas, depois disso, vieram comentários feios, maldosos, comparativos”, relatou.

Segundo ela, as críticas aconteceram em um momento pessoal delicado. “São comentários destrutivos… Quando a gente pensa na forma como isso chega a uma pessoa… Eu não estou legal. E isso torna tudo mais difícil”, explicou. Embora não tenha especificado o conteúdo dos ataques, a ginasta deu a entender que foram direcionados à sua aparência física.

“Não são comentários de quem se preocupa com saúde. São pessoas que só querem magoar, ferir, ver o outro infeliz, pelo simples prazer de julgar”, lamentou Daiane.

Ela também fez um alerta sobre a responsabilidade no discurso nas redes: “A forma como a gente fala sobre o outro, mesmo sem conhecer, sem saber do contexto, pode machucar muito”.

Ícone do esporte brasileiro, Daiane dos Santos foi a primeira ginasta do país a conquistar um título mundial, em 2003, no solo. Ela também foi finalista olímpica em Atenas 2004 e Pequim 2008, além de colecionar diversas medalhas em Copas do Mundo e Jogos Pan-Americanos.

📎 Fonte original: Extra / Globo