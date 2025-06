Dakota Johnson: conheça o estilo minimalista da atriz em 5 itens

O estilo da atriz Dakota Johnson tem chamado atenção nas redes por unir, com naturalidade, o minimalismo à ousadia. De peças básicas, como o clássico jeans, a vestidos marcantes com renda e transparência, a coluna de moda de Ilca Maria Estevão selecionou cinco itens indispensáveis do guarda-roupa da atriz para se inspirar.

Vem conferir!

Dakota Johnson usa vestido de seda da Gucci

Dakota se destaca por conta do filme Amores Materialistas

Conhecida principalmente por interpretar Anastasia Steele na trilogia Cinquenta Tons de Cinza, Dakota reforça, tanto em seus papéis nas telas quanto em seu street style, que não tem medo de experimentar.

Com a estreia de seu novo filme, Amores Materialistas, se aproximando, a atriz vem conquistando o público da web com suas produções para festivais e entrevistas, entre outros.

Dakota Johnson com Celine Song e Chris Evans na estreia do filme Amores Materialistas, em Nova York

Looks de Dakota no set de filmagens de Amores Materialistas

Look para o Festival de Cannes 2025

1. Vestido com transparência

No tapete vermelho e fora dele, Dakota aposta em decotes variados, transparências sutis e rendas delicadas — elementos que se tornaram sua marca registrada.

Dakota Johnson em Nova York

Estreia do filme Madame Teia em Los Angeles

Look escolhido para cruzeiro da Gucci em Seul

2. Sobretudo

O guarda-roupa da atriz é composto, principalmente, por peças curinga. Os sobretudos têm a capacidade de transformar um look, conferindo um ar sofisticado, além de serem opções atemporais.

Dakota com três itens recorrentes em seus looks: transparência, jeans e sobretudo

A atriz varia entre sobretudos de diferentes texturas

Dakota Johnson com sobretudo de couro

A maxi bolsa também é um acessório frequente nos looks da atriz

3. Blazer oversized

Johnson aposta no visual clássico que os ternos oferecem em diversas ocasiões. Seja com conjuntos de alfaiataria sob medida ou com blazers oversized, ela equilibra seriedade e estilo em suas produções.

A atriz aposta em blazers de diferentes tamanhos e cores

Mistura de blazer e calça de couro

As peças oversized são muito usadas pela atriz em entrevistas e eventos relacionados aos seus projetos

4. Mocassim

Nos pés, ela transita entre mocassins, tênis e saltos finos, mantendo sempre o equilíbrio entre elegância e conforto. Os loafers da Gucci são os seus prediletos.

A atriz é frequentemente vista usando mocassins da Gucci

Os mocassins também podem ser combinados com sobretudo

Os mocassins são uma ótima aposta para looks confortáveis e estilosos

5. Jeans com lavagem clara

No cotidiano, o visual da atriz é pautado por combinações versáteis com jeans, especialmente modelos de lavagem clara e corte reto. As produções são complementadas com cardigãs, blazers oversized, sobretudos e camisas sociais.

A calça jeans clara pode ser usada com salto de bico fino

Calça jeans clara com camisa social despojada

Calça jeans clara com blazer oversized