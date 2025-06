Daniel Alves vence ex-esposa na Justiça e recupera R$ 4 milhões, diz imprensa espanhola

Daniel Alves venceu a ex-esposa, Dinorah Santana, na Justiça e recuperou 628 mil euros (cerca de R$ 4 milhões), segundo informações publicadas pelo jornal espanhol “Marca”. A quantia estava apreendida por uma suposta falta de pagamento da pensão dos dois filhos do ex-jogador com Dinorah, Daniel Filho e Victória Alves.

A decisão do Tribunal de Justiça da Catalunha, na Espanha, entendeu que Alves cumpriu integralmente o acordo de pensão de alimentos com os filhos, estabelecido em 2012. Ao mesmo tempo, rejeita as alegações da ex-companheira de falta de pagamento. A mulher afirma que o ex-jogador não teria cumprido com obrigações financeiras desde 2011, com a separação do casal.

Com a derrota judicial, Daniel Alves terá toda a quantia devolvida pelas autoridades espanholas. Já Dinorah foi condenada a pagar todos os custos judiciais do ex-jogador. A empresária, que seguiu agenciando a carreira do ex-marido por alguns anos mesmo após o fim do casamento, também o acionou judicialmente no Brasil.

Além de Daniel Filho e Victória Alves, frutos da relação com Santana, o ex-atleta da Seleção Brasileira terá um terceiro filho. Joana Sanz, atual esposa dele, está grávida. A gestação foi anunciada em dia 31 de março, quatro dias após a anulação da condenação do baiano por estupro, também na Espanha.

Daniel Alves está há cerca de um ano em liberdade condicional após passar 14 meses detido. Ele foi acusado de estuprar uma mulher espanhola em uma boate em dezembro de 2022. O ex-jogador foi condenado em 1ª instância a quatro anos e meio de prisão, mas o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anulou a condenação em março deste ano. Agora, Ministério Público de Barcelona apresentou um recurso contra a absolvição.