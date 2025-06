Data marcada? 8 posições sexuais perfeitas para sua noite de núpcias

Sua noite de núpcias será tão única quanto a escolha do local para a lua de mel e quem fará parte da lista final de convidados do seu casamento. Talvez vocês estejam transando pela primeira vez. Talvez estejam juntos há muito tempo e queiram experimentar algo novo. Ou, depois de um dia inteiro conversando com uma enxurrada de pessoas que te desejam felicidades e posando para milhões de fotos, a posição sexual ideal seja apenas o conforto de um bom abraço.

Muitas vantagens (sexuais) acompanham a progressão de um relacionamento — por exemplo, você provavelmente conhece o corpo do seu parceiro e, com sorte, alcançaram um certo nível de compreensão um com o outro.

Seja a primeira vez ou a milésima vez, o sexo na noite de núpcias pode ser repleto de ansiedade. Pensando nisso, a Pouca Vergonha fez o “trabalho pesado” e separou algumas sugestões de posições sexuais para o grande dia.

Confira!

Abrir mão do controle pode ajudar. Na cowgirl, quem está por cima tem controle quase total da penetração, tirando de você a possibilidade de penetrar muito rápido ou muito vigorosamente

Essa posição dificulta que o homem penetre de forma muito voraz enquanto tenta manter ele mesmo e a parceria na posição, equilibrando

Como aqui ambas as pessoas controlam a penetração, esta é uma posição que é ativa e passiva para os dois

Cowgirl “clássica”

A posição conchinha encurta o espaço para penetrar a parceria, o que impede uma selvageria que leva a maioria dos homens para além do ponto

Para uma penetração anal mais profunda, é possível deitar em cima do parceiro

A famosa cowgirl é uma ótima opção para o sexo anal

Se tiver uma cadeira por perto, esta posição pode ser feita de costas ou de frente

