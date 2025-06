Datafolha: 58% dos brasileiros têm vergonha do STF, só 30% sentem orgulho

Pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (27), mostra que 58% dos brasileiros dizem sentir vergonha dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto apenas 30% afirmam ter orgulho da mais alta corte do país.

A pergunta foi feita a 2.004 pessoas em 136 cidades do país: “Você sente mais orgulho ou mais vergonha dos ministros do STF?”. E a resposta revelou um retrato de desconfiança generalizada com quem detém poder no Brasil. O Supremo marcou 58% de vergonha, colado nos índices de Lula (56%), deputados (58%) e senadores (59%), todos empatados na rejeição popular.

A pesquisa foi realizada peloDatafolha nos dias 10 e 11 de junho, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Pesquisa Datafolha (junho/2025)

58% têm vergonha dos ministros do STF

30% têm orgulho

12% não souberam responder

STF x Política: quem gosta e quem detona

A rejeição é maior entre bolsonaristas. Entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 82% dizem ter vergonha do STF. O número vai além quando se analisa apenas quem declara preferência partidária pelo PL: 91% sentem vergonha, e apenas 5% se dizem orgulhosos.

Já entre os eleitores de Lula, o jogo vira, mas nem tanto. 52% dizem sentir orgulho dos ministros do STF, enquanto 36% ainda sentem vergonha. A aprovação sobe no grupo que avalia o governo como “ótimo ou bom”. Neste segmento, o orgulho com o Supremo chega a 57%. Mas quando a gestão é vista como “ruim ou péssima”, o STF despenca, com só 10% se dizendo orgulhosos.

Entre eleitores de Bolsonaro (PL)

91% têm vergonha

5% têm orgulho

Entre eleitores de Lula (PT)

53% têm orgulho

36% têm vergonha

A relação tensa entre Bolsonaro e ministros do STF em relação a decisões tomadas pelo ex-presidente durante a pandemia alimentaram ainda mais a crise de imagem da corte. Em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – que é composta também por ministros do STF – declarou Bolsonaro inelegível, o que inflamou ainda mais sua base.

Religião e idade também influenciam

O STF também tem mais rejeição entre evangélicos: 66% dizem ter vergonha, e só 22% têm orgulho. Entre católicos, os números são um pouco menos negativos: 56% de vergonha e 33% de orgulho.

Entre evangélicos:

66% têm vergonha

22% têm orgulho

Entre católicos:

56% têm vergonha

33% têm orgulho

Ao contrário do STF, as Forças Armadas ainda mantêm prestígio: 55% dos brasileiros sentem orgulho, contra 36% que sentem vergonha.

Forças Armadas:

55% têm orgulho