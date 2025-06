datafolha:-bolsonaristas-e-petistas-empatam-pela-primeira-vez

Pela primeira vez desde 2022, o grupo de brasileiros que se diz petistas e o que se diz bolsonarista estão empatados, segundo nova pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta quarta-feira (18/6).

A pesquisa aponta que 35% dos brasileiros se identificam com o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e outros 35% com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O instituto entrevistou 2.004 brasileiros nos dias 10 e 11 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Leia também

O grupo que se declara mais alinhado ao presidente Lula caiu de 39% para 35% entre abril e junho, segundo a nova pesquisa.

No mesmo período, os que se identificam com o ex-presidente Bolsonaro subiram de 31% para 35%, alcançando o maior índice na série histórica iniciada após as eleições de 2022.

A pesquisa começou no início do governo Lula e, desde então, o instituto pergunta aos entrevistados onde se colocam numa escala de um (bolsonarista) a cinco (petista).

Pela metodologia da pesquisa, aqueles que respondem “um” ou “dois” são classificados como bolsonaristas. Os que marcam “quatro” ou “cinco”, como petistas.

Segundo o Datafolha, esses dois grupos somam 70% da população. Outros 20% se dizem neutros — responderam “três” —, 7% não se identificam com nenhum dos dois lados e 2% não souberam responder.