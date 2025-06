Quase nove meses após o episódio que marcou as eleições municipais de São Paulo em 2024, José Luiz Datena quebrou o silêncio e revelou arrependimento pela agressão cometida contra Pablo Marçal durante um debate na TV Cultura. O apresentador, que está prestes a estrear na RedeTV!, classificou sua atitude como “infeliz” e admitiu que, se pudesse, agiria de forma diferente. “Realmente, não sinto orgulho”, confessou em entrevista ao programa “Sensacional”, apresentado por Daniela Albuquerque, na última segunda-feira (2).

Ao ser questionado sobre a maior loucura que já fez na vida, Datena relembrou prontamente o episódio da cadeirada, que repercutiu fortemente nas redes sociais, virou meme e dividiu opiniões entre eleitores e internautas. “Talvez tenha sido aquela bobagem de dar uma cadeirada naquele cara, no Pablo. Foi a pior loucura que fiz. Quero que ele seja feliz, ele é muito bom no que faz”, declarou o jornalista, demonstrando arrependimento, mas também respeito pelo adversário.

Datena ainda contou que, mesmo após tanto tempo, é frequentemente abordado por pessoas que mencionam o episódio. “Todo lugar que vou, alguém comenta: ‘que legal aquela cadeirada’. Tem gente que não gosta nem dele, nem de mim. Mas, sinceramente, aquilo não me fez bem”, desabafou. Segundo o apresentador, a atitude foi tomada por impulso, sem reflexão, e hoje ele reconhece que deveria ter pensado melhor. “Se eu tivesse a chance de voltar no tempo, com certeza agiria de outra maneira. Não tenho orgulho nenhum disso”, concluiu.