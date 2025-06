datena-alfineta-rivais-ao-falar-sobre-novo-programa:-“tem-quem-goste”

O apresentador José Luiz Datena volta ao ar na segunda-feira (9/6), dessa vez na RedeTV!. Após sua passagem pelo SBT, que durou apenas seis meses, o jornalista assume o Brasil do Povo, que vai ao ar a partir das 18h. Antes da estreia, o famoso deu detalhes do que o público pode esperar da atração e aproveitou para alfinetar os concorrentes.

De acordo com Datena, o Brasil do Povo vai “retratar a realidade”. “Não será um programa estritamente policial, pois há muito tempo já venho abordando questões sociais”, afirmou o apresentador ao colunista Flávio Ricco. “O Brasil tem problemas de segurança pública que se estendem para além da violência”, reforçou.

Mesmo assim, os casos policiais, que tornaram o jornalista conhecido após passagens pela Record (Cidade Alerta), Band (Brasil Urgente) e SBT (Tá na Hora), estarão presentes.

“O crime existe e vai ser abordado com o cuidado necessário, para amenizar os detalhes sensíveis, mas nós temos que falar da violência. Isso, infelizmente, faz parte do cotidiano e serve até para cobrarmos as autoridades de tomar alguma providência”, explicou Datena.

O Brasil do Povo marca o retorno de Datena à RedeTV! depois de mais de duas décadas. Em 2002, ele apresentou no canal o programa Repórter Cidadão, mas deixou a emissora para assinar com a Record. Acostumado com as estreias, o jornalista disse estar tranquilo.

“A maturidade traz a tranquilidade necessária para ter paz até nas estreias”, garantiu. Ainda na entrevista, Datena aproveitou para cutucar os programas rivais e disse que o mais importante é a informação, e não a opinião do apresentador. “A informação é o mais importante”, apontou.

Ele seguiu: “A opinião, hoje em dia, ficou relegada. Ainda tem quem goste de fazer o programa em cima de si mesmo e se tornar a estrela do programa”, criticou, sem citar nomes. “Esse nunca foi meu estilo. Sempre usei os meios que tinha para passar a notícia. Acho que essa seja a força dos programas que apresento: não centralizo o programa em mim”, concluiu.