Datena ameaça se demitir da RedeTV! após duas semanas no ar

O motivo da irritação foi a edição de uma entrevista realizada por ele. O apresentador não fez a menor questão de esconder o descontentamento com o trabalho editorial. “Prefiro pegar meu boné e caminhar”, disparou.

A reclamação foi durante a cobertura do caso da menina Larissa Manuela, de 10 anos, morta com 16 facadas em 12 de junho. O pai da criança, Diego Sanches, confessou a autoria do crime.

“É que editaram a minha entrevista com o Dalmir [de Magalhães, delegado titular do caso], devia ter deixado a entrevista inteira, porque foi exclusiva. E o Dalmir já adiantava: nas próximas horas, nós vamos prender esse cara, porque estão surgindo evidências novas”, disse Datena no programa ao vivo.

Em seguida, Datena repete que a entrevista deveria ter saído inteira. “Mas, enfim, foi editada, eu não sou responsável pela linha editorial, e eu sou respeitoso com linha editorial. Eu não discuto com linha editorial”, acrescentou.

“Linha editorial quem dá é a televisão, quem dá é o chefe, a Stephanie [Freitas, superintendente de jornalismo], o nosso extraordinário Galvão [Sérgio Galvão Cunha, chefe de redação], a brilhante Stephanie, que é uma jovem e uma grande jornalista. Isso aí eu não discuto. Linha editorial eu não discuto. Prefiro pegar o meu boné e caminhar do que discutir linha editorial”, enfatizou.