Datena: “Não faço programa pra mim mesmo e nem para aparecer”

José Luiz Datena comandou o “Repórter Cidadão” na Rede TV! em 2002 e, após passagens por outros veículos, agora está de volta para apresentar o “Brasil do Povo”, a partir desta próxima segunda-feira, ao vivo, inclusive sábados, das 18h às 19h55.

Como proposta, uma ampla cobertura dos principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo, com foco em segurança pública, prestação de serviço e temas que impactam diretamente a vida da população.

Datena conversou com a coluna:

Quais as expectativas nesta sua volta à Rede TV! ?

D: A expectativa é de muita notícia, muita informação, comentários e, principalmente, me apresentar ao povo novamente. Nosso programa vai retratar a realidade. Não será um programa estritamente policial, pois há muito tempo já venho abordando questões sociais. O Brasil tem problemas de segurança pública, que se estendem para além da violência. Falta segurança alimentar, falta emprego, então o nosso programa abordará de tudo. O crime existe e vai ser abordado com o cuidado necessário, para amenizar os detalhes sensíveis, mas nós temos que falar da violência. Isso, infelizmente, faz parte do cotidiano e serve até para cobrarmos as autoridades de tomar alguma providência. Nosso programa vai mostrar um Brasil de verdade e também com tudo de bom que tem o país. Traremos notícias internacionais que são importantes. Vai ser um programa completo.

Está ansioso para voltar a ter esse contato com o público?

D: A maturidade traz a tranquilidade necessária para ter paz até nas estreias. Já estreei mais do que muito filme bom em Hollywood [risos], faz parte da minha vida. Estou mesmo ansioso para retomar o contato com o povo. Quero ter contato de novo com o público e fazer o que eu sempre fiz, que é dar notícia, isso é o mais importante para mim. E o que mais me interessa, o meu único censor, é o povo.

Uma de suas características é o dinamismo e agilidade. Como você pretende imprimir esse ritmo na equipe?

D: Principalmente destacando fatos ao vivo e fazendo o possível para dar a notícia da maneira como ela é, no momento em que ela acontece, usando as fontes que temos. A informação é o mais importante. A opinião, hoje em dia, ficou relegada. Ainda tem quem goste de fazer o programa em cima de si mesmo e se tornar a estrela do programa. Esse nunca foi meu estilo. Sempre usei os meios que tinha para passar a notícia. Acho que essa seja a força dos programas que apresento: não centralizo o programa em mim.

Como será a participação das afiliadas da Rede TV! no programa?

D: Vamos ter o máximo possível de participação das afiliadas da Rede TV!, que estão espalhadas pelo Brasil. Já temos definidos os repórteres que entrarão comigo batendo papo sobre o país inteiro. São Paulo é a maior cidade do Brasil, uma das dez maiores do mundo, mas o Brasil não é só São Paulo. Nós vamos falar do Brasil inteiro e, naturalmente, dar a importância que a notícia tem. Não importa onde ela aconteça, ela vai sair aqui.