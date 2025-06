Datena pediu demissão de emissora após descobrir chegada de rival

José Luiz Datena, um dos maiores nomes da história do jornalismo nacional, teria pedido demissão do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) após descobrir que Luiz Bacci havia sido contratado por Daniela Beyruti.

Além da chegada de Bacci, o veterano também estaria insatisfeito com as mudanças na grade de programação propostas pela direção do SBT. A ideia era retirar o ‘Tá Na Hora’ – programa comandado por Datena – da grade nacional.

A direção, que planejava uma reformulação na grade do SBT, pretendia remanejar Datena para o jornal ‘Primeiro Impacto’. As mudanças teriam deixado Datena incomodado. As informações foram divulgadas pelo colunista Rick Souza, do site TV Pop.

Pedido de demissão

Após cinco meses no comando do Tá Na Hora, do SBT, Datena se demitiu no dia 2 de maio e assinou com a RedeTV!

A Gazeta já havia antecipado que Datena ‘flertava’ com a emissora após a sua relação estremecer com a alta direção do SBT.

Atualmente, Datena comanda o ‘Brasil do Povo’, na RedeTV!.