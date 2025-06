Davi Brito quebra o silêncio após vídeo com plug anal: “Não faço para aparecer”

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, voltou a ser assunto nas redes sociais nesta semana após a publicação de um vídeo em seus stories no Instagram. Nas imagens, feitas enquanto arrumava as malas para uma viagem ao Chile, Davi acabou expondo sem querer um plug anal, acessório íntimo que rapidamente viralizou nas redes.

O vídeo mostrava o ex-brother separando os itens que levaria para a viagem internacional. Entre roupas, acessórios e uma caixa com dinheiro cenográfico — segundo ele, para ser usado como adereço em fotos —, o que mais chamou atenção dos internautas foi o objeto íntimo deixado visível na mala.

Após a repercussão, Davi usou as redes sociais para se pronunciar e minimizar a situação. “Não faço para aparecer”, disse ele, em tom descontraído.

“Minha vida é normal. Sou uma pessoa normal. Tenho meus momentos, tenho minha intimidade”, comentou o baiano, evitando entrar em detalhes sobre o uso do acessório. Ele reforçou que o conteúdo não foi proposital e que segue focado em sua vida pessoal e novos projetos pós-BBB.

📲 A situação dividiu opiniões nas redes. Enquanto alguns seguidores criticaram a exposição do item, outros saíram em defesa do ex-BBB, afirmando que a vida íntima de uma pessoa não deve ser motivo de julgamento público.

🔗 Leia a matéria original no Metrópoles

✍️ Reescrito por Redação ContilNet, com informações do portal Metrópoles.