Davi Brito vira piada na web após dizer que o plural de “limão” é “limonada” no Domingo Legal

O ex-BBB Davi Brito voltou a ser assunto nas redes sociais neste domingo (23), e, mais uma vez, virou meme. Durante sua participação no quadro Torta na Cara, do programa Domingo Legal, no SBT, o campeão do Big Brother Brasil 24 foi desafiado a responder: “Qual o plural de limão?” A resposta? “Limonada”.

A reação do apresentador Celso Portiolli foi imediata: “Olha, se você gosta de viralizar, vai estar em tudo quanto é vídeo hoje”, disse, rindo muito da situação.

Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), os internautas não perdoaram:

“🚨 E o Davi Brito que disse que o plural de ‘limão’ é ‘limonada’ no Domingo Legal?”, escreveu um.

“Ele não fez isso kkkk”, ironizou outro.

“Meu Deus! Abri a TV e tava o Davi Brito dizendo que o plural de limão é limonada. Desliguei”, postou mais um internauta.

📺 Veja o momento da resposta viral:

Antes disso, ele já havia viralizado por outro motivo inusitado

Dias antes, Davi já havia sido alvo de comentários ao mostrar, sem querer, um plug anal em meio à sua bagagem, enquanto gravava um story organizando a mala para uma viagem ao Chile. No mesmo vídeo, também aparecia um malote com dinheiro falso, que, segundo o baiano, seria usado apenas como “cenário” para fotos.

A repercussão foi tanta que o próprio Davi se pronunciou em tom de deboche, durante um vídeo feito em uma barbearia:

“Rapazeada, que resenha aqui. Estamos acompanhando na internet aqui a resenha do plug. Me acabando de dar risada… Como é que explica agora esse plug para a galera?”, brincou.

Ainda no vídeo, ele comentou que sua intenção não era causar polêmica:

“Tem gente que ainda acha que eu faço as coisas na maldade. Eu não faço nada para aparecer. Eu mesmo dou risada das besteiras que eu tô fazendo…”.

Mais tarde, já dentro de um carro, Davi voltou a comentar o episódio:

“Eu estava realmente arrumando minhas malas para viajar. E o povo tem que pegar atenção em alguma coisa. O povo fica caçando. É muita resenha. Eu mesmo me acabo de rir. O meu natural é esse daí. Não tenho maldade”.

✍️ Redação ContilNet, com informações de Metrópoles