“de-0-a-10,-7”:-neymar-indica-chance-de-renovar-com-o-santos

Neymar reacendeu a esperança da torcida do Santos ao sinalizar que está mais próximo de renovar seu contrato com o Peixe. Durante o Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, que aconteceu na Arena Pacaembu, em São Paulo, na última terça-feira (10/6), o camisa 10 não escondeu o carinho pelo clube que o revelou e falou sobre as negociações. A informação foi dada com exclusividade pelo Bandsports.

Ao ser questionado pelo jornalista Elia Júnior sobre a possibilidade de permanecer na Vila Belmiro após o término do vínculo atual, que se encerra em 30 de junho, Neymar foi direto: “De 0 a 10, 7”, respondeu.

O já tradicional leilão contou com a presença de atletas, cantores e outros famosos. O evento acontece nesta terça-feira (10/6), em São Paulo. Bruna, Neymar e Mavie prontos para o evento A família posou para fotos antes e durante o evento.

O atacante retornou ao Santos no início do ano para dar sequência ao tratamento de uma lesão e recuperar a forma física. Desde então, tem reforçado o clube. Além disso, tem participado de diversas melhorias no clube ao lado de Neymar Pai.

“Minha história com o Santos nunca vai desgrudar. Eu nasci no Santos e quero morrer ali. É a minha casa, meu time do coração, e estou fazendo tudo o que posso para ajudar. Até agora, ajudei mais fora do que dentro de campo, o que não era o objetivo. Vim para me recuperar e recuperar a felicidade. Estou nesse processo, readaptando meu corpo para voltar ao meu melhor. Quero voltar ao meu melhor. Estou muito feliz no Santos hoje. O Santos é minha casa”, afirmou.

A declaração aumenta a expectativa da torcida por uma permanência do craque, enquanto o clube tenta garantir sua continuidade no elenco para o segundo semestre.