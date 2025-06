De calcinha a lencinho: Nattan ganha presente inusitado após anunciar que será pai

Nattanzinho compartilhou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (9/6), um presente especial que ganhou enquanto se apresentava na Festa do Peão de Americana 2025, na semana passada. Antes, as fãs jogavam calcinhas no palco; agora, com a notícia de que será pai, o presente mudou — e tem tudo a ver com o momento.

“Tão jogando lencinho”, escreveu ele na legenda do vídeo em que aparece segurando o mimo. Em entrevista ao portal LeoDias, durante o mesmo evento, o cantor contou que foi Rafa Kalimann quem sugeriu o nome Zuza, caso o bebê seja uma menina — uma homenagem à avó dele, que faleceu há cerca de um mês.

Em determinado momento da entrevista, os amigos Henrique e Juliano também apareceram e brincaram com o cantor, aconselhando-o a trabalhar bastante para comprar leite, que está “caro”, além de recomendarem que ele voltasse para casa.