De dragões a perseguições: uma semana de emoções para curtir um cineminha no Via Verde Shopping

Tem estreias na área, e as emoções vão do riso às explosões. Nesta semana, o Cine Araújo do Via Verde Shopping prepara uma programação que vai conquistar quem busca diversão em família, adrenalina na telona ou aquele bom enredo nacional cheio de personalidade. E para quem ainda não viu, o live-action de Lilo & Stitch continua em cartaz, garantindo sessões cheias de nostalgia e fofura.

A comédia “Os Três Reis” chega misturando estrada, confusão familiar e laços inesperados. Três irmãos que mal se falam decidem cumprir o último desejo da mãe: encontrar o pai desaparecido, um ex-astro da música. Uma viagem caótica, com perseguições, segredos e encontros que mudam tudo. Estrelado por Murilo Meola, Giovanni Venturini e Rodrigo Dorado, o filme tem direção de Steven Phil e roteiro assinado por Mariana Tesch e pelo próprio diretor.

Para quem gosta de ação no volume máximo, a pedida é “Bailarina”, o aguardado spin-off do universo John Wick. Estrelado por Ana de Armas, o filme acompanha uma assassina em busca de vingança, treinada pela misteriosa Ruska Roma. Com aparições de Keanu Reeves, Ian McShane e Anjelica Huston, o longa aprofunda a mitologia da franquia e entrega cenas de tirar o fôlego.

E já no fim de semana, começa a contagem regressiva para um dos lançamentos mais esperados do ano: o live-action de “Como Treinar o Seu Dragão”, com sessões de pré-estreia nos dias 7 e 8 de junho. Prepare-se para rever Soluço, Astrid, Banguela e todo o universo de Berk em versão realista, com efeitos impressionantes e elenco estrelado. A estreia oficial acontece no dia 12.

Para quem busca uma pausa na rotina, o Cine Araújo do Via Verde Shopping continua sendo um espaço onde boas histórias ganham vida. Os bilhetes para todos os filmes da semana podem ser adquiridos no site oficial do Cine Araújo ou diretamente nos totens de autoatendimento do shopping. Os horários das sessões estão disponíveis em www.ingresso.com.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.