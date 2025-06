de-olho-em-2026,-caiado-recebe-elogios-de-deputados-do-pl-de-bolsonaro

Pré-candidato à Presidência da República em 2026, Ronaldo Caiado (União Brasil) recebeu elogios de quatro deputados do partido de Jair Bolsonaro, o PL, durante audiência na Câmara.

Atual governador de Goiás, Caiado foi elogiado por nomes como Bia Kicis (PL-DF), Carol de Toni (PL-SC), Marco Feliciano (PL-SP) e Delegado Caveira (PL-PA).

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, quer ser presdidente do Brasil

Reprodução 2 de 4

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (União)

Antonio Cruz/Agência Brasil 3 de 4

Caiado e Bolsonaro se reaproximaram após críticas do governador de Goiás ao então presidente na pandemia

Reprodução 4 de 4

Caiado foi elogiado por deputados do partido de Bolsonaro

Reprodução

Os quatro parlamentares exaltaram a atuação do goiano, no quesito segurança pública, em sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na quinta-feira (29/5).

“Tenho visitado o Estado de Goiás e, por onde eu passo, só vejo elogios a vossa excelência na questão da segurança. Só não me mudo para o Estado de Goiás porque o governador Tarcísio e o Secretário capitão Derrite têm feito um trabalho fantástico em São Paulo”, disse Feliciano.

Leia também

Bia Kicis sustentou que Caiado tem “excelente atuação na temática da segurança pública”.

Delegado Caveira afirmou: “Enquanto o Governador do Pará, Helder Barbalho, está entregando a segurança pública a bandidos, mentindo sobre a diminuição do índice de criminalidade. Está aqui um exemplo, o governador Ronaldo Caiado, que trata a polícia da forma que tem que ser tratada: remunerando muito bem os policiais e deixando-a, de fato, trabalhar”.

Já Carol de Toni “parabenizou” Ronaldo Caiado. “Eu só não me mudo para Goiás, diante dos números excelentes em segurança pública, porque eu moro no melhor estado do Brasil, Santa Catarina, que, graças ao governador Jorginho Mello, também tem números fantásticos em segurança pública”, disse.

Bolsonaro resiste a apoiar Caiado

Filiado ao União Brasil, Ronaldo Caiado busca atrair o apoio de partidos de centro e de direita, como o PL, para a eleição presidencial do ano que vem.

Na tentativa de obter a adesão de Bolsonaro, Caiado sinalizou que concederá anistia ao ex-presidente, réu no STF, caso se eleja no ano que vem.

Bolsonaro, contudo, não cogita apoiar o governador de Goiás. Ele estuda lançar nomes como o filho Eduardo, a esposa, Michelle, ou Tarcísio de Freitas.