De protocolo de morte à alta em 98 dias: como foi a recuperação de Pedro Severino

Por volta das 6h o motorista particular contratado para levar os atletas dormiu ao volante e não tinha bebido, segundo depoimento à Polícia Civil, e bateu na traseira de um caminhão. O meia Pedro Castro, que estava com Severino no carro e joga no Bragantino, estava no banco traseiro e teve fratura na vértebra cervical e foi liberado dias depois. O atacante, no banco passageiro, foi levado ao Hospital Doutor Waldemar Tebaldi, em Americana, com traumatismo craniano.