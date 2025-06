De saída? Neymar falta treino do Santos para ir a consulado dos EUA tirar visto

Cada vez mais distante de uma renovação contratual, Neymar faltou um treino do Santos na manhã desta quinta-feira (5/06) para regularizar seu visto de entrada nos Estados Unidos. O jogador foi visto no Aeroporto Santos Dumont, local onde fica localizado no Consulado do país na cidade maravilhosa.

Segundo Ge, o fato foi comunicado previamente à diretoria santista que autorizou a ida do atacante ao local. O retorno está previsto para a tarde de hoje. O fato reacendeu rumores sobre uma possível transferência do camisa 10 para um clube dos Estados Unidos, ou uma transferência temporária para disputa do Mundial de Clubes que acontece no país norte-americano entre junho e julho.

Neymar tem sido vinculado a clubes que irão disputar o torneio. Mais recentemente, o Pachuca, do México, que disputa o torneio, seria um possível destino, o que acabou desmentido pelo presidente do clube.

O Fluminense é, até então, o único clube que confirma oficialmente ter procurado o jogador para a disputa do torneio. No entanto, o presidente da equipe carioca, Mário Bittencourt afirmou, durante entrevista ao podcast Setor Sul, que Neymar recusou o convite para a disputa da Copa do Mundo de Clubes uma vez que visa se recondicionar fisicamente durante a pausa do campeonato brasileiro para o torneio.

Neymar, por sua vez, afirma que só irá definir seu destino após o dia 12 de junho, última partida do Santos antes da pausa. O jogador não poderá atuar por ter sido expulso contra o Botafogo no último final de semana.