De volta à pista! Atores de “Pit Babe”, mania asiática, realizam experiência com fãs

Preparem-se, fãs de BL! O elenco de “Pit Babe” está chegando ao Brasil nos próximos meses. Os atores da popular produção tailandesa farão uma apresentação única no dia 5 de outubro, em São Paulo, no Terra SP, esquentando o clima na Grande São Paulo. O fenômeno asiático, um dos maiores sucessos do gênero Boys Love, conquistou o público desde sua estreia em 2023, com uma mistura envolvente de romance e adrenalina nas pistas de corrida. Em agosto do ano passado, os galãs agitaram a cidade com um evento vibrante, repleto de shows e muita interação com os amantes da saga.

Agora, os astros dos lakorns retornam ao país com a nova turnê “Level Up”, que celebra a próxima temporada da série. O fanmeeting contará com a presença dos 13 integrantes do elenco principal: Pavel, Pooh, Sailub, Pon, Ping, Nut, Benz, Garfield, Michael, Topten, Pop, Lee e Milk. Além do show, haverá atividades extras para quem quiser uma experiência ainda mais próxima dos artistas. Os fãs poderão adquirir ingressos VIP, que oferecem foto individual, acesso à passagem de som, cumprimentos pessoais e brindes exclusivos.

Os fãs que garantirem o VIP 1 vão concorrer a um vale sessão de autógrafos, sorteado entre os participantes. O vencedor leva para casa um pôster oficial autografado pelos 13 atores, entregue ao final do evento. Com linguagem acessível, clima descontraído e muita emoção, a celebração promete reunir admiradores de todas as idades em um encontro único dedicado à cultura BL tailandesa no Brasil. Na segunda temporada, a trama se passa dois anos após a morte de Tony, quando um universo secreto cheio de mistérios começa a ser revelado.

Charlie luta para denunciar quem explora os outros, enquanto seu vínculo com Babe é colocado à prova ao descobrirem uma conspiração perigosa liderada por Tony, que está mais vivo do que se imaginava. Baseada no livro que carrega o mesmo nome, esta etapa traz uma narrativa recheada de ação e fantasia, com destaque para corridas emocionantes e elementos sobrenaturais, após a retirada do tema Omegaverse da história. Os ingressos começam em R$170 e foram disponibilizados para o público geral na última sexta-feira (27/6), exclusivamente pela internet, através da Shotgun.