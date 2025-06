De volta às novelas após 6 anos, Nivea Maria revela que recebeu convite como uma “missão”

A atriz Nivea Maria, de 78 anos, está de volta ao mundo das novelas após seis anos afastada das telinhas. A veterana marcou presença no evento de lançamento da nova trama das 18h da Globo, “Êta Mundo Melhor!”, assinada por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, que estreia no próximo dia 30. O evento aconteceu na última segunda-feira (16/6), em São Paulo. Em conversa com a repórter do portal LeoDias, Mônica Apor, a intérprete de Margarida contou que recebeu o convite dos autores para o folhetim como uma verdadeira “missão”.

“Eu realmente me senti com uma missão, com uma responsabilidade, de repente, de voltar para a dramaturgia da televisão brasileira, sabe? Porque o público sente falta dos personagens que a gente fez. Mas a gente sente falta também de personagens novos, de histórias novas”, disse.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Sérgio Guizé e Larissa Manoela posam com parte do elenco infantil de ‘Êta Mundo Melhor!’ / Crédito: Globo/ Fábio Rocha Sérgio Guizé e Larissa Manoela posam com parte do elenco infantil de ‘Êta Mundo Melhor!’ / Crédito: Globo/ Fábio Rocha Araújo (Flávio Tolezani) e Olga (Maria Carol) em “Êta Mundo Melhor!” Leo Rosario/Globo Larissa Manoela como Estela em “Êta Mundo Melhor!” Divulgação/Globo Sandra (Flávia Alessandra) e Ernesto (Eriberto Leão) em “Êta Mundo Melhor!” Divulgação/Globo Cristiane Amorim / Divulgação Globo Voltar

A nova trama de Walcyr é uma continuação da história de “Eta Mundo Bom”, que foi ao ar em 2016, e agora conta com alguns personagens novos, como o de Nivea, que deu detalhes da sua nova figura.

“Margarida, que é uma personagem que tem o seu mistério, que é uma mulher acreditadora. A frente do seu tempo, apesar da novela ser de época. Uma novela que vai trazer muitas libertações, de repente, para as mulheres e que vai surpreender. E para mim também como um desafio, porque como vou voltar a tela de dramaturgia eu não posso voltar no mesmo do mesmo. Eu quero voltar com coisas novas”, contou.

A veterana recebeu o convite para estar no novo folhetim direto dos escritores e afirmou que foi uma proposta irrecusável: “Com certeza o convite do Walcyr e do Mauro, porque o Mauro vai continuar a história. Foi muito importante para mim, porque a última novela que eu fiz foi do Walcyr, inclusive. O Walcyr é um escritor cheio de criatividade, um verdadeiro leque aberto para contar histórias. Ele vai para todos os campos, e eu não podia recusar”, finalizou.