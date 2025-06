Death Stranding 2, Rematch e mais: 12 jogos imperdíveis que chegam em junho

Junho será um mês muito agitado não somente pela temporada de eventos do Summer Game Fest, mas também por lançamentos muito aguardados. Entre eles está o Nintendo Switch 2, sucessor do console híbrido que chega oficialmente ao Brasil em 5 de junho, por R$ 4.499,90. Um dos títulos de lançamento de maior destaque do seu catálogo é Mario Kart World, que custa R$ 499,90, preço polêmico entre o público. Também vale mencionar os capítulos 3 e 4 de Deltarune, RPG do criador de Undertale, que ficam disponíveis em breve no PC e consoles — incluindo o Nintendo Switch 2.