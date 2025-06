Deborah Secco diz que filha demorou a se adaptar com sua separação de Hugo Moura

Deborah Secco se dedica a maternidade e frequentemente compartilha momentos especiais ao lado de Maria Flor, de 9 anos, nas redes sociais. Em entrevista à Quem, a artista comentou que a herdeira tem uma personalidade forte e contou como foi a adaptação de Maria após sua separação de Hugo Moura, anunciada em 2024. Além disso, a atriz ressaltou a semelhança da menina com o pai.

Deborah contou que Maria tem traços de personalidade parecidos com os dela, mas fisicamente lembra o ex-marido: “Ela acorda às 6h15. Aí faz cabelo, maquiagem, é supervaidosa. Eu era vaidosa também [risos]. Acho a Maria muito parecida comigo de jeito. E externamente é a cara do Hugo. Ela é misturada, vai mudando. Mas agora está numa fase bem Huguinha”, comentou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Instagram Maria Flor é filha da atriz Deborah Secco com o diretor de cinema Hugo Moura Reprodução Instagram Maria Flor é filha da atriz Deborah Secco com o diretor de cinema Hugo Moura Reprodução Instagram Maria Flor é filha da atriz Deborah Secco com o diretor de cinema Hugo Moura Reprodução Instagram Maria Flor é filha da atriz Deborah Secco e do diretor de cinema Hugo Moura Reprodução Instagram Voltar

Próximo

A atriz ressaltou que a pré-adolescente tem uma personalidade forte: “Ela só faz o que quer, tudo do jeito dela. É muito independente, banca as coisas dela. Na pandemia, em uma festa de aniversário dela, ela botou um delineador azul e um rosa. E aí eu falei: ‘filha, está meio estranho. Acho que quando eu olho de longe parece que seu olho está torto’. Aí ela falou: ‘ainda bem que você é você, né? Pode escolher não fazer em você. E eu sou eu. Eu faço como eu quero”, se divertiu ao lembrar.

“E aí fiquei pensando se tivesse sido minha mãe que falasse isso para mim, que o negócio está ruim, em mim. Eu ia tirar na hora, sabe? Ia me abalar muito. A Maria não, ela é muito certa do que quer, do que gosta, do que acha bom e ruim. Ao mesmo tempo, ela é muito parecida comigo. A gente é muito doce. Ela é uma menina muito suave”, refletiu.

A atriz ainda avaliou que Maria leva jeito para o lado artístico, assim como a mãe famosa: “Não sei se é isso que ela vai querer seguir, mas ela tem um carisma absoluto e todo jeito para isso. Tem desenvoltura e faz tudo com muita naturalidade. Ela é muito talentosa”, destacou.

Deborah divide a criação de Maria Flor com o ex-marido, Hugo Moura, de quem se divorciou em 2024. Segundo a artista, a separação dos pais não foi fácil para a herdeira: “A Maria demorou um pouquinho a se adaptar [com os pais em casas separadas], mas isso é normal, é uma modificação muito grande na vida dela. De repente tudo mudou. Mas eu acho que tanto eu quanto o Hugo somos muito presentes e apaixonados por ela. Ela é de fato a coisa mais importante das nossas vidas e a gente trabalha arduamente para que ela seja muito feliz assim”, esclareceu.

Os pais aderiram ao sistema de guarda compartilhada e são extremamente presentes na formação da menina: “Ela está muito comigo, e muito com ele. Acho que talvez tenha sido mais difícil para a gente do que para ela. Ficar sem ela é a coisa mais difícil da minha vida e tenho certeza que é da dele também. E a gente entende o quanto é importante ela ter os dois, então a gente vive essa saudade absoluta quando está longe dela para que ela possa estar e ter a presença tanto da mãe quanto do pai intensamente na vida dela. E ela tem, super”, concluiu.