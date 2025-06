Defensoria do Acre promove atendimento especializado em saúde para pessoas com fibromialgia neste sábado

A Defensoria Pública do Acre (DPE/AC) promoverá no próximo sábado, 7, um atendimento especializado em saúde voltado para pessoas com fibromialgia. A ação acontece das 8h às 13h, na sede da instituição, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 3057, bairro Santa Quitéria, em Rio Branco.

Com foco no acolhimento e bem-estar da população que convive com a dor crônica e invisível da fibromialgia, o evento contará com uma programação diversificada. Haverá uma palestra sobre os direitos das pessoas com a condição, com o tema “Fibromialgia: um olhar jurídico sobre a dor invisível”, além de atendimento jurídico gratuito, tanto judicial quanto extrajudicial, voltado à garantia do direito à saúde.

Além disso, serão oferecidos serviços de saúde e bem-estar, como atendimento nutricional, massagens, testes rápidos, aferição de pressão arterial, consultas e exames oftalmológicos.

A iniciativa da DPE/AC, por meio do Programa Defensoria Itinerante e Atendimento Especializado em Saúde, conta com a parceria da Associação de Fibromiálgicos do Estado do Acre (Afibrac), Universidade da Amazônia (Unama), Instituto de Pesquisa e Ensino do Acre (IPA), Estácio Unimeta e Escola Superior da Defensoria Pública (Esdpac).