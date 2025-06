Defensoria Pública atende em regime de plantão no feriado do Dia de Corpus Christi e ponto facultativo da sexta-feira

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) informa que vai funcionar em regime de plantão nos dias 19 e 20 de junho, em razão do feriado do Dia de Corpus Christi, conforme Decreto Nº 11.710, de 17 de junho de 2025, e do ponto facultativo no dia 20 de junho de 2025, sexta-feira, estabelecido pela Portaria n°814/DPG.

Durante esse período, a instituição atende casos urgentes em regime de plantão. Em Rio Branco, o plantão pode ser acionado pelo telefone (68) 99927-5436 ou pelo e-mail [email protected]. No interior do estado, o atendimento será realizado exclusivamente pelo e-mail [email protected].

O atendimento ao público, incluindo o chat virtual e o agendamento on-line para atendimento presencial, será retomado na segunda-feira, 23 de junho.