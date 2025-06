Defesa de atleta do Santa Cruz-AC nega racismo e acusa Galvez de difamação e acusações falsas

A defesa do volante Luiggi, do Santa Cruz-AC, se pronunciou por meio de nota nesta sexta-feira (20), para falar sobre o suposto caso de racismo que ocorreu durante a partida com o Galvez na última terça-feira (17), pela oitava rodada do Campeonato Acreano Sub-20, e negou as acusações.

De acordo com uma reportagem do GE-AC, o advogado Marcos Lima, que representa o atleta no caso, afirma houve uma interpretação da situação, e que a expressão “urubu, véi”, usada pelo jogador durante o episódio, teria sido dita a um companheiro de equipe, sem “conotação ofensiva ou discriminatória”.

Durante o ocorrido a partida, Luiggi foi expulso pela suposta ofensa de cunho racial pelo árbitro Josué França, que relatou que a fala foi dita “em voz audível” direcionado ao lateral-direito Erick Rodrigues, do Galvez.

Na nota, a defesa aponta que o “contexto da fala foi deturpado”, principalmente pelo preparador de goleiros Márcio Figueiredo, o Faísca e induzido a uma interpretação totalmente equivocada dos fatos.

“Após o jogo, o clube Galvez optou por transformar um episódio mal interpretado em uma campanha pública de difamação, publicando em suas redes sociais acusações levianas e falsas contra o atleta Luigi, tentando se valer de um tema extremamente sério e sensível como o racismo para promover um linchamento público cruel e irresponsável”, destaca um trecho do texto.

O advogado afirma também que o volante tem sido “perseguido e ameaçado” e está “recluso no alojamento, com receio de sair às ruas e sofrer agressões físicas ou algo ainda mais grave”, mas que ele está a disposição da justiça para esclarecimentos.

A defesa deseja ainda que sejam feitas as medidas legais cabíveis para responsabilizar o Galvez e o preparador de goleiros “por todas as mentiras, danos morais, ameaças e prejuízos causados à vida e à carreira” de Luiggi.

O caso tem repercutido no Estado, e o Ministério Público do Acre (MPAC), instaurou um procedimento para investigar o caso.

*Com informações do site GE-AC