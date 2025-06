defesa-de-virginia-fonseca-reage-a-indiciamento:-“surpresa-e-espanto”

A defesa de Virginia Fonseca ficou admirada com o pedido da CPI das Bets para que a influenciadora seja indiciada. Advogado da influenciadora, Michel Saliba emitiu um comunicado à imprensa após a cliente ser acusada de publicidade enganosa e estelionato.

“A defesa técnica de Virginia Fonseca, com o respeito sempre demonstrado à CPI das Bets do Senado Federal e a sua relatora, recebeu com surpresa e espanto o relatório e voto pelo indiciamento da influenciadora digital, apresentado pela senadora Soraya Thronicke”, começou o texto.

Confiança na Justiça

Em seguida, o especialista afirmou que confia na Justiça: “Apesar disso, aguarda e confia no justo discernimento a ser dado pelo colegiado da CPI na votação final do relatório, quando haverá a manifestação dos eminentes senadores integrantes da referida Comissão Parlamentar de Inquérito”, declarou, antes de finalizar:

“A defesa se pronunciará oportunamente, após a deliberação colegiada final da CPI, sempre confiando que se observe à Virginia o mesmo tratamento dado a outros influenciadores digitais que, assim como ela, agiram licitamente na divulgação e publicidade das Bets, e que, no entanto, não constaram como indiciados na manifestação da relatora”, encerrou.