Defesa de Vivi Noronha nega envolvimento com crimes e critica exposição

Após a operação realizada nesta terça-feira (3/6), a equipe jurídica de MC Poze e Vivi Noronha afirmou ao portal LeoDias que ela não tem qualquer envolvimento com atividades criminosas. A defesa também aguarda acesso aos autos para adotar as medidas cabíveis e ressalta que a exposição pública da esposa do cantor foi indevida e sem respaldo legal

Em nota enviada ao portal, o advogado de Vivi e Poze, Fernando Henrique, defende a esposa do cantor e afirma que a equipe já está trabalhando para ter acesso aos autos do processo. Segundo ele, quando a investigação for concluída, o caso deverá ser arquivado, já que a influenciadora não teria qualquer envolvimento com atividades criminosas.

A defesa também questiona o caráter midiático da operação, que teria usado a imagem de Vivi e sua relação com MC Poze como forma de atrair atenção, classificando a ação como “peça publicitária”. Agora, os advogados pedem que o Ministério Público avalie se houve exagero ou uso indevido da exposição do artista e de sua esposa.

Confira a nota na íntegra:

“​​Não há nenhum envolvimento de Viviane com quaisquer atividades criminosas. Tomaremos conhecimento dos autos e ao fim da investigação é certo que qualquer ilação contra a mesma será devidamente arquivada. A peça publicitária feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, ao focar em Viviane referindo-se a mesma como esposa do MC, ilegalmente preso na semana passada, traz dúvida ao caráter instrumental e não satisfativo das medidas cautelares alardeadas. Esta dúvida precisa ser analisada pelo Ministério Público para coibir excessos e desvios de finalidade do poder público, assim como garantir a lisura de investigações que são protegidas por sigilo.”

Vivi Noronha denuncia invasão à sua casa:

Antes de MC Poze deixar a prisão, sua esposa, Vivi Noronha, se tornou alvo de uma operação conduzida pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ). Nas redes sociais, ela denunciou uma suposta invasão em sua residência durante a ação e relatou que foi tratada como criminosa, assim como seus familiares e amigos.