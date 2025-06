Deive Leonardo exalta programa que apresenta no SBT: “Extraordinário demais”

A equipe do portal LeoDias acompanhou a gravação especial da turnê “Antes e Depois”, de Deive Leonardo, no último sábado (31/5). Nos bastidores da apresentação, o pastor evangélico falou de carreira com a repórter Katharine Alves.

Atualmente no comando do “Bom Dia, Esperança”, no SBT, o evangelista falou da nova empreitada. Segundo ele, embora não sonhasse em ter um programa, estar à frente da atração é algo extraordinário. “Viver a vontade de Deus é viver muito além da nossa capacidade de sonhar. Seria, talvez, até pretensão demais da minha parte dizer que eu sonho com algo maior porque isso que tá acontecendo, pra mim, já é algo extraordinário demais”, contou Deive.

Empolgado com o projeto na televisão, o pastor disse que zerou o game: “Só o fato de poder pregar essa mensagem já é extraordinário”. O programa apresentado pelo evangelista vai ao ar de segunda a sexta, às 7h30, e tem duração de cinco minutos. Na atração, ele fala de temas diversos com mensagens de sabedoria.