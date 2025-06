Deive Leonardo relembra encontro com Deus após depressão: “A ponta do iceberg”

Deive Leonardo, de 35 anos, é um fenômeno no mundo digital e ficou conhecido por realizar conteúdos religiosos para levar palavras de fé na internet. No último sábado (31/5), o evangelista fez a gravação especial da turnê “Antes e Depois” e conversou com exclusividade com a repórter Katharine Alves, do portal LeoDias. Na entrevista, Deive relembrou o momento de dor que o fez ter um verdadeiro encontro com Deus.

O evangelista nasceu em lar cristão, mas se afastou da igreja por um período. Foi aos 19 anos de idade, depois de uma depressão, que ele retornou ao chamado: “Na verdade, a depressão é a ponta do iceberg. Ela nunca é a causa, ela é sempre o final de muita coisa”, iniciou ele.

Deive contou que tinha vontade de desaparecer antes de se entregar a Deus: “Depois de tantos processos de dor e coisas mal resolvidas, esse ápice foi a depressão e a vontade de desaparecer. Foi nesse dia que eu tive o encontro com Deus. Dia 23 de abril de 2019. Esse dia foi o que dividiu minha história em antes e depois, que inclusive é o tema da nossa turnê”, relevou o evangelista.

Com mais de 16 milhões de seguidores somente no Instagram, Deive Leonardo leva a mensagens de fé por meio dos canais virtuais. Além disso, recentemente ele estreou como apresentador no SBT, com o programa diário e matinal, intitulado “Bom dia, esperança”.