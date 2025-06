Delegação acreana conquista 19 medalhas no 2º Open Regional Norte de Badminton

O badminton acreano demonstrou força e talento no 2º Open Regional Norte da modalidade, realizado entre os dias 19 e 22 de junho no Ginásio Adão Lamota, em Ji-Paraná, Rondônia. Ao todo, os atletas do estado trouxeram para casa 19 medalhas 18 de bronze e uma de prata após disputas nas categorias simples e de duplas.

O Acre foi representado pelas equipes Andirá Esporte Clube e Fluminense da Bahia, que enfrentaram competidores de diversos estados da região Norte. Entre os destaques individuais da delegação estão Jonata Moura e Ana Karolina, que conquistaram três medalhas de bronze cada um. Kennedy Mesquita também brilhou ao garantir a única prata do grupo, na categoria master simples.

O presidente da Federação Acreana de Badminton (FEACBD), João Carlos Passos, comemorou os resultados e elogiou o desempenho dos atletas, destacando, em especial, a atuação de Lizi Anastácia e Jonata Moura, que enfrentaram adversários de alto nível, como campeões da cidade de Parintins (AM), com jogos bastante equilibrados.

Medalhistas acreanos no torneio:

João Vitor Ferreira: bronze no simples masculino e na dupla sub-15

Pedro Camelo Barbosa Neto: bronze no simples masculino e na dupla sub-17

Josué: bronze na dupla masculina sub-17

Gustavo Vinicios e Diego Lima: bronze na dupla masculina sub-17

Jonata Moura: três bronzes (simples masculino, dupla mista e dupla masculina sub-15)

Vinicius de Moraes: bronze na dupla masculina sub-15

Lízi Anastácia: dois bronzes (simples feminina e dupla mista sub-15)

Ana Karolina: três bronzes (simples, dupla feminina e dupla mista sub-19)

Diogo de Araújo: bronze na dupla sub-19

Kennedy Mesquita: prata na categoria master simples

Mauro Brito: bronze na dupla masculina principal