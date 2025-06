Delegação acreana participa da Semana da Competitividade em Brasília, com foco em inovação na comunicação cooperativista

Representantes de cooperativas acreanas participam, entre os dias 9 e 11 de junho, da Semana da Competitividade 2025, promovida pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), em Brasília. Neste ano, o evento, que se consolidou como um dos mais relevantes do setor, tem como tema central a Comunicação — elemento estratégico para fortalecer a imagem, os valores e o impacto do cooperativismo no Brasil.

A delegação do Acre é liderada pelo presidente do Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha, e pelo superintendente Rodrigo Forneck, e conta com a presença de cooperativas de diversos municípios, além de dirigentes dos ramos Transporte, Produção, Saúde, Agricultura Familiar, Crédito, Agropecuário e Agroextrativista.

Pela primeira vez, a Semana da Competitividade é inteiramente dedicada aos profissionais de comunicação e marketing das cooperativas, reunindo mais de 700 participantes de todo o país. A proposta do evento é promover uma imersão nas tendências que estão moldando o futuro da comunicação cooperativista, integrando teoria, prática e inspiração em uma programação intensa e diversificada.

“A presença do Acre neste encontro nacional é fundamental para que possamos ampliar nossa visão estratégica sobre a comunicação no cooperativismo, fortalecendo ainda mais as nossas ações locais”, destacou Valdemiro Rocha.

A abertura oficial, realizada nesta segunda-feira (9), reuniu lideranças do setor e especialistas em comunicação para momentos inspiradores, reflexões sobre os desafios contemporâneos e apresentação de cases de sucesso.

De acordo com Samara Araújo, gerente de Marketing e Comunicação do Sistema OCB, a edição de 2025 representa um marco no processo de valorização dos profissionais que atuam na promoção do movimento cooperativista.

“Vamos reunir comunicadores de todas as regiões do país para trocar experiências, debater estratégias e, principalmente, fortalecer o orgulho de fazer parte do cooperativismo. Será uma oportunidade única de aprendizado e conexão”, afirmou.

A programação contempla palestras, painéis e laboratórios práticos conduzidos por especialistas reconhecidos nacionalmente. Entre os temas abordados estão:

•O papel da comunicação na geração de valor;

•Construção de marcas fortes e conectadas com seus públicos;

•Estratégias de personalização de mensagens;

•Uso de ferramentas digitais e análise de dados para potencializar o impacto das ações.

As atividades são organizadas em quatro trilhas temáticas:

Planejamento e Dados, Branding, Comunicação Institucional e Marketing. Os participantes poderão escolher os conteúdos conforme seus interesses e áreas de atuação, o que garante uma abordagem personalizada e aplicável à realidade de suas cooperativas.

Para Guilherme Souza Costa, gerente do Núcleo de Inteligência e Inovação da OCB, o evento representa mais que a troca de técnicas e ferramentas.

“A comunicação nas cooperativas precisa ir além da divulgação de produtos. Ela deve traduzir propósitos, gerar valor e fortalecer o vínculo com os cooperados e com a comunidade. A integração entre branding, dados e estratégia é essencial para preparar o setor para os desafios futuros”, explicou.

A Semana da Competitividade será encerrada na quarta-feira (11), com reflexões sobre o futuro da comunicação no cooperativismo, além de debates sobre reputação institucional e presença das cooperativas no cenário nacional.

A participação da delegação acreana reafirma o compromisso do Sistema OCB/AC com a inovação, o fortalecimento da identidade cooperativista e o aprimoramento contínuo da comunicação como ferramenta estratégica de desenvolvimento.