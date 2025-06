Deputada de SP propõe Prêmio Chico Mendes para homenagear defensores ambientais

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) apresentou um projeto de resolução que institui o Prêmio Chico Mendes no âmbito da Câmara dos Deputados. A premiação tem como objetivo homenagear, anualmente, pessoas, coletivos e instituições que se destacam na defesa do meio ambiente e na promoção da justiça socioambiental. A novidade foi divulgada através das redes sociais da deputada, na sexta-feira (27).

De acordo com a parlamentar, o prêmio busca não apenas reconhecer iniciativas relevantes, mas também manter viva a memória de Chico Mendes, seringueiro e líder ambiental assassinado em 1988. “Mais do que uma homenagem, o prêmio reforça o compromisso com a luta contra os interesses que colocam o lucro acima da vida”, afirmou Sâmia.

A deputada destacou que a proposta surge em um momento de urgência climática e de aumento da violência contra defensores ambientais no país. Para ela, valorizar o legado de Chico Mendes é também um chamado à continuidade de sua trajetória e à construção de um futuro mais justo e sustentável.

O projeto segue em tramitação na Câmara