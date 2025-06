Deputada ironiza situação da BR-364 em vídeo com música de festa junina; assista

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a deputada estadual Antonia Sales (MDB) usou do bom humor e da ironia para criticar as condições precárias da BR-364, importante rodovia federal que corta o Acre. As imagens foram gravadas durante uma de suas viagens semanais pela estrada, onde ela relata as dificuldades enfrentadas pelos motoristas.

“Mas é buraco, meus amigos. Essa viagem eu faço semanalmente”, afirma a parlamentar logo no início do vídeo. Em seguida, ela mostra uma parada para o café da manhã, que segundo ela, é “temperado com poeira dos carros no meio da buraqueira”.

“Na quinta-feira, você vai ver os deputados do parlamento vindo andar por essa BR-364. Aí eles vão ver o que é bom pra tosse. É bom que venha o governo, o pessoal do DNIT, senador, deputados federais. Não vale ir de avião, não”, ironizou a deputada se referindo a caravana que os deputados irão realizar com transmissão ao vivo pela TV ALEAC, com o objetivo de mostrar os pontos críticos ao longo dos 653 km entre a capital e a segunda maior cidade do estado, realizando parada estratégicas nos pontos críticos.

VEJA O VÍDEO: