Deputado Nicolau Junior celebra batizado das filhas em Cruzeiro do Sul; veja fotos

O deputado estadual Nicolau Junior celebrou, nesta quinta-feira (19), o batizado das filhas Liz e Elisa, em uma cerimônia realizada em Cruzeiro do Sul. O momento, marcado por fé e emoção, reuniu familiares e amigos próximos.

Além do sacramento religioso, a data também foi especial por outro motivo: o aniversário de 8 anos de Liz, filha mais velha do parlamentar. Nas redes sociais, Nicolau compartilhou fotos do evento e agradeceu pela oportunidade de viver esse momento em família.

“Hoje meu coração transborda de gratidão”, escreveu. Ele também destacou o papel da fé na vida da família e pediu bênçãos para as filhas.