Deputado quer tornar o presidente do STF cidadão honorário de Brasília

Um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) apresentado na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) quer conceder ao atual presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso (foto em destaque), o título de cidadão honorário de Brasília.

Segundo a proposta, de autoria do presidente da Casa legislativa, deputado distrital Wellington Luiz (MDB), a honraria ao ministro se justifica pela “contribuição exemplar” dele “à vida pública nacional” e pela “ligação direta” dele “com a cidade de Brasília”.

“Brasília, cidade símbolo da República e sede dos Poderes, é diretamente beneficiada pela dedicação, competência e equilíbrio do ministro Barroso, cuja presença enriquece o ambiente institucional e acadêmico da capital federal”, pontuou o distrital.

De acordo com o presidente da CLDF, o PDL “trata-se de um gesto de reconhecimento da sociedade brasiliense àqueles que a honram com seu trabalho, ética e compromisso com o bem comum”.

Luís Roberto Barroso

Nascido em Vassouras, no Rio de Janeiro, Luís Roberto Barroso construiu carreira como advogado, professor e jurista, tendo ingressado no STF em 2013, por indicação da então presidente Dilma Rousseff (PT).

A atuação do ministro no Supremo Tribunal Federal é marcada por posições firmes em defesa da liberdade, da igualdade, da integridade das eleições e da dignidade da pessoa humana.

Barroso exerceu, também, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde atuou no combate à desinformação e na modernização do processo eleitoral.