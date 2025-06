Deputados e senadores do Acre votam em medida que aumenta gastos com fundo partidário

Sete dos oito deputados federais e os três senadores do Acre votaram a favor do aumento do fundo partidário, em uma sessão conjunta do Congresso Nacional realizada na terça-feira (17).

Apenas o deputado Zezinho Barbary (UNIÃO-PP) não registrou voto.

O pleito ocorreu em meio a intensos debates sobre o aumento de impostos e a gestão de gastos públicos.

A derrubada dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) incluiu um veto que limitava a correção do fundo partidário, resultando em um aumento significativo no montante que será repassado aos partidos políticos, estimado em mais de R$ 160 milhões. Essa mudança contradiz a orientação do Tribunal de Contas da União (TCU), que havia sinalizado a necessidade de contenção nos gastos públicos.

A correção do fundo partidário, aprovada pelos parlamentares, será baseada na inflação acumulada desde 2016, em vez de considerar a partir de 2023, como o governo havia proposto. Essa alteração implica um aumento no gasto público, pois traz de volta um índice de correção mais alto.

Na Câmara dos Deputados, a votação foi expressiva, com 334 votos a favor da derrubada do veto, 96 contrários e 20 abstenções. No Senado, a situação foi semelhante, com 52 senadores apoiando a derrubada do veto, 5 se opondo ao aumento e 3 se abstendo.