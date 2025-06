Deracre é homenageado pelos 50 anos da Expoacre pela contribuição na infraestrutura do Parque Wildy Viana

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, recebeu nesta quarta-feira, 4, uma homenagem da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) pelos 50 anos da Expoacre, em reconhecimento ao trabalho da equipe da autarquia na infraestrutura do Parque de Exposições Wildy Viana.

A homenagem, proposta pelo deputado Afonso Fernandes (SD), destacou a atuação do Deracre na conservação e melhorias do parque, onde ocorre a maior feira agropecuária do estado.

“Essa homenagem reconhece um trabalho que o Deracre realiza há mais de 50 anos, sempre presente na Expoacre. É resultado da dedicação da nossa equipe e do apoio do governador Gladson Cameli, que investe na infraestrutura e na preservação do parque”, afirmou Sula, que recebeu a homenagem em nome dos servidores.

Ao longo das últimas décadas, o Deracre executou serviços como pavimentação das vias internas, recuperação dos acessos, pavimentação das arenas de shows, drenagem, tapa-buracos, além da conservação dos viveiros, da arena de rodeios e da pista de motocross.

Em parceria com o Rotary Club de Rio Branco, o Deracre cercou o estacionamento do parque, aumentando a segurança e apoiando ações sociais do clube.

O reconhecimento da Aleac reforça o compromisso do Deracre com a manutenção do Parque Wildy Viana e com o desenvolvimento das atividades agropecuárias e culturais do Acre.