derrite-defende-direita-unida-e-chapa-com-michelle-e-eduardo-em-2026

O secretário da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Guilherme Derrite (PP), defendeu, neste sábado (7/6), que a direita deverá se unir em 2026 em uma chapa única que agregue a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).

Em entrevista coletiva, antes de discursar no Fórum Esfera do Guarujá, no litoral de São Paulo, Derrite defendeu a candidatura de Jair Bolsonaro (PL), mas disse que, caso a “barreira da inelegibilidade” não seja superada, o ex-presidente é quem deve indicar o novo candidato.

“Primeiro, se realmente não for o presidente Bolsonaro, vai partir dele a indicação de quem será o candidato. E, em sendo a escolha dele, uma composição de vários líderes políticos de direita até centro-direita. E aqui nós temos vários bons exemplos. Você citou o governador Tarcísio de Freitas, eu poderia citar o governador Caiado, poderia citar o Ratinho Júnior, se todos esses se unirem em torno de um homem só ou até formarem uma chapa, que pode ter a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ou até mesmo Eduardo Bolsonaro, figurando ali como cabeça de chapa ou na condição de vice, acho que essa união e todos trabalhando juntos, eu tenho uma grande expectativa que a direita volte em 2026”

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou o aumento de impostos

Ian Rassari/Divulgação 2 de 5

“A boa política começa no orçamento e não na propaganda”, disse Motta.

Ian Rassari/Divulgação 3 de 5

Antes da manifestação do presidente da Câmara, João Camargo, presidente do conselho do Grupo Esfera, organizador do evento, disse que “Hugo Motta fará um discurso histórico”.

Ian Rassari/Divulgação

4 de 5

Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, no Fórum Esfera neste sábado (7/6)

Reprodução/Youtube 5 de 5

Secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, no no Fórum Esfera neste sábado (7/6)

Reprodução/Youtube

O secretário afirmou ser contra a candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para a Presidência da República que, para ele, deve tentar a reeleição no governo do estado de São Paulo:

“Não sendo o presidente Bolsonaro, eu não vou dizer que eu gostaria que fosse o Tarcísio, porque seria ruim pro estado de São Paulo. Eu gostaria que o governador cumprisse os dois mandatos dele aqui, mas de fato, eu sou suspeito em falar”.

Recentemente, Guilherme Derrite retornou ao partido de Ciro Nogueira, o PP, para concorrer a uma cadeira no Senado. Além dele, há uma expectativa que Eduardo Bolsonaro, que está licenciado do seu cargo de deputado, também concorra ao Senado pelo PL.

Em fevereiro deste ano, um levantamento de intenção de votos do instituto Paraná Pesquisas mostrou Eduardo e Derrite como os nomes favoritos às vagas paulistas para o Senado, em 2026. Na sondagem, o filho “zero três” do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 33,1%, e Guilherme Derrite teve 17,6% da intenção de votos.