Desaparecida há 3 meses, jornalista britânica é encontrada em SP e evita a família

A jornalista britânica Charlotte Alice Peet, de 33 anos, que estava sem contato com a família desde fevereiro, foi localizada pela polícia. Após meses de buscas, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), no Rio de Janeiro, confirmou que Charlotte foi encontrada hospedada em um hotel na região dos Jardins, na zona Sul de São Paulo.

A investigação teve início após o desaparecimento ser comunicado por uma amiga. Desde então, os agentes vinham rastreando movimentações da jornalista, que passou um período na capital fluminense antes de retornar a São Paulo.

Durante sua estadia no Rio, ela foi vista em bairros como Botafogo, Copacabana e Leme. Imagens de segurança registraram sua presença em um hostel localizado em Botafogo entre os dias 17 e 24 de fevereiro. Ela também foi notada circulando pela área do Morro da Babilônia, no Leme.

A delegada Ellen Souto, responsável pelo caso, explicou que a localização da britânica só foi possível após um cruzamento de informações obtidas com apoio da tecnologia.

“Através de um trabalho de inteligência e de dados telemáticos e telefônicos, verificamos que ela retornou para a capital paulista. Ela continuou fazendo algumas compras em estabelecimentos e por meio desses dados, verificamos [que ela estava em] um hotel. Solicitamos o apoio da equipe de SP, da Delegacia de Desparecidos, para diligenciar ao local”, contou a delegada.

No hotel, a equipe policial encontrou Charlotte, que estava em segurança e em plenas condições físicas. Segundo a DDPA, a jornalista foi clara sobre seus desejos atuais. “Ela estava lá e demonstrou claramente que não tinha interesse em manter contato com a família, tampouco retornar para seu país. Como não tem crime, o caso foi resolvido [arquivado]”, afirmou Souto.

Com passagens por veículos de destaque da imprensa internacional — como Al Jazeera, The Telegraph, The Evening Standard, The Times e The Independent —, Charlotte atuava como freelancer quando desapareceu. Agora, com a situação esclarecida e a integridade da jornalista confirmada, a investigação foi oficialmente encerrada.