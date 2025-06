Desavença em festa junina termina em tiroteio e dois feridos em MS

Festa junina termina em tiroteio e dois feridos na noite desse sábado (7/6), na Vila Tereré, em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. Durante o evento, um homem sacou um revólver calibre 38 e efetuou vários disparos contra um casal de irmãos, provocando pânico entre os participantes.

De acordo com a Polícia Militar, que já fazia o policiamento do arraial, a confusão começou por volta das 23h. Testemunhas relataram que o atirador discutiu com a vítima principal e, em seguida, disparou repetidamente. O irmão sofreu ferimentos no braço esquerdo, cabeça e tórax, enquanto a irmã foi atingida no braço esquerdo.

