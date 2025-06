“Desconheço”, diz Rutenio Sá sobre abandonar liderança da prefeitura na Câmara e possível candidatura em 2026

O nome de Rutenio Sá tem sido ventilado como pré-candidato para as eleições de 2026, ao menos é isso o que afirmou o Articulador Institucional da prefeitura de Rio Branco, Jhonatan Santiago, durante sessão na Câmara Municipal na manhã desta quarta-feira (4).

Segundo Santiago, a função de liderança do governo na Câmara, atualmente de Rutenio estaria interligada com sua candidatura nas eleições de 2026.

“Vem cumprindo um papel, a pedido do prefeito, de líder do Governo. É uma situação que ele colocou que iria cumprir até o determinado momento em que estivesse pré-candidato”, declarou Santiago, afirmando que a partir do momento em que um novo vereador estivesse pronto, ele se afastaria do cargo.

O articulador da prefeitura destaca ainda que, no momento, Rutenio segue sendo o líder, com Mustafá na vice-liderança.

Ao ser questionado sobre o assunto, o próprio vereador afirmou desconhecer essa possibilidade de deixar a liderança da prefeitura dentro da Câmara.

“Desconheço essa fala do Jhonatan sobre esse assunto. A pré-candidatura só será discutida ano que vem, agora esses boatos, a gente não trabalha com boatos”, disse, refutando as falas de Santiago.

Veja o vídeo: