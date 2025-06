Descubra hobby do príncipe Louis que “tira o juízo” de William e Kate

Quando o príncipe Louis, de 7 anos, dá o ar da graça em eventos oficiais da monarquia britânica, ele costuma atrair os holofotes com peripécias que ganham as manchetes em todo o mundo. Dentro de casa, o garotinho também causa a ponto de tirar o juízo dos pais, William e Kate Middleton, com um hobby nada silencioso.

Conforme noticiou o portal britânico Express, o príncipe Louis tem um hobby bastante barulhento, isto é, tocar bateria. Ao participar do Tusk Conservation Awards de 2024, em Londres, William revelou detalhes do lado musical do caçula. O futuro rei do Reino Unido ainda aproveitou para fazer uma confissão hilária.

“Meu filho mais novo [o príncipe Louis] está aprendendo a tocar bateria. É por isso que eu passo a vida inteira com os dedos nos ouvidos”, confidenciou William no evento.

O príncipe Louis faz aulas para aprender a tocar bateria

Segundo William, o príncipe Louis “furta” as coisas da irmã, a princesa Charlotte

O príncipe Louis está com 7 anos

Kate conversa com o caçula, o príncipe Louis

O príncipe Louis faz caretas em frente à câmera

Príncipe George e príncipe Louis no Trooping the Colour

O menino de 7 anos ao lado do pai no evento real

Ao que tudo indica, o príncipe William e Kate Middleton têm uma banda em casa. Enquanto Louis gosta de bateria, a filha do meio do casal, a princesa Charlotte, de 10 anos, faz aulas para aprender a tocar piano, assim como a mãe. Já o primogênito, o príncipe George, de 11, prefere guitarra.

Pais de três de crianças, William e Kate serão os próximos rei e rainha consorte do Reino Unido, respectivamente. Além do lado musical, o trio infantil – George, Charlotte e Louis – não esconde o entusiasmo e as habilidades no esporte. As crianças costumam acompanhar os pais em competições.

Kate Middleton e a filha, a princesa Charlotte, conversam com tenistas no torneio de Wimbledon, no ano passado

