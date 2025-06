Desentendimento termina com casal agredido a golpes de barra de ferro em Rio Branco

O casal José Leandro Rocha França, de 34 anos, e Luciane Oliveira de Araújo, de 24 anos, teve a casa invadida e foi agredido na noite desta quinta-feira (19), dentro da própria residência, localizada no Ramal São José, no bairro Belo Jardim I, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de Luciane, esposa de José Leandro, o casal estava em casa ingerindo bebida alcoólica quando José, já bastante alcoolizado, começou a falar alto dentro da residência. Cristiano, vizinho das vítimas, que também estava em sua casa consumindo bebida alcoólica, ouviu os gritos de José Leandro e foi até o imóvel perguntar se o homem estaria falando algo de ruim sobre ele.

Mesmo com a negativa do casal, Cristiano invadiu o imóvel e, de posse de uma barra de ferro, passou a agredir José Leandro, que sofreu uma fratura na costela do lado esquerdo e pode ter tido o pulmão perfurado, além de cortes nos dois braços e sangramento nasal.

Ao ver o marido com dificuldades para respirar devido às agressões, Luciane tentou puxar o agressor pelo braço, mas acabou sendo agredida com tapas e socos no rosto, no pescoço e no tórax. Segundo a vítima, o objetivo de Cristiano era intimidá-la e impedir que ela interviesse para ajudar o marido. Após as agressões, o agressor fugiu do local.

Outros vizinhos, que ouviram a discussão e, em seguida, a briga, agiram rapidamente e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após os primeiros atendimentos no local, José Leandro foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada para atender à ocorrência e, até o momento, o caso não foi registrado na Polícia Civil.